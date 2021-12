Ladies´ Circle spendet 3000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist kein Jahr wie jedes andere. Keine Dankeschönveranstaltung auf der einen Seite und kein Waffelverkauf auf dem Christkindlesmarkt auf der anderen Seite. Doch was lange gewachsene Verbindungen, sogar Tradition ist, lässt sich auch von Corona nicht aufhalten. Trotz der ausgebliebenen Einnahmen, die normalerweise aus dem Waffelverkauf generiert werden, lies es sich der Ladies´ Circle Ravensburg nicht nehmen auch in diesem Jahr eine Spende von 3000 Euro an den Ravensburger Jugendhilfeverein zu überweisen. Das Geld kommt dem Projekt „Arbeiten & mehr“ zugute. Die Idee dahinter - straffällig gewordene Jugendliche bekommen anstelle von Jugendarrest die Chance an sich selbst zu arbeiten und werden befähigt zukünftig ohne Straftaten leben zu können. Dabei stehen nicht nur die Taten an sich, sondern auch die einzelnen biographischen und familiären Hintergründe im Fokus.

Der Ladies´ Circle unterstütz das Projekt seit der ersten Stunde und gilt somit als Wiederholungstäter. Der Ravensburger Jugendhilfeverein bedankt sich herzlich für das Engagement.

Die Übergabe der der symbolischen Jugendaktie fand bereits Anfang November ohne Öffentlichkeit statt und soll im kommenden Frühjahr bei der verschobenen Dankeschönveranstaltung des Ravensburger Jugendhilfevereins nachgefeiert werden.