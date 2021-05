Ladendiebin kommt direkt in Haft

Das war ein Diebstahl zu viel. Eine 25-Jährige sitzt seit einem Ladendiebstahl am Montag hinter Gittern. Die junge Frau hatte in einem Einkaufsmarkt in der Weststadt mehrere Waren in ihren Rucksack gesteckt und wollte den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte sie aber beobachtet und hielt die Ladendiebin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden bei der Frau nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine Kleinmenge verbotener Drogen. Zudem stellte sich heraus, dass die 25-Jährige wegen anderer Diebstahlsdelikte zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten brachten sie deshalb in eine Justizvollzugsanstalt, wo sie vorerst auf ihre Anzeige wartet.