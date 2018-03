Ladendiebe verursachen im Einzelhandel enormen Schaden

Im Ravensburger Einzelhandel werden jährlich Waren im Wert von sechs Millionen Euro gestohlen. In dieser Höhe beziffert das Wirtschaftsfprum Pro Ravensburg (Wifo) den wirtschaftlichen Schaden für die Händler. Das Wifo begrüßt daher die Änderung des Kleinkriminalitätserlasses, wonach künftig auch kleinere Diebstähle juristisch verfolgt werden müssen.

Das baden-württembergische Justizministerium hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den sogenannten Kleinkriminalitätserlass für Ladendiebstähle aufzuheben. Nach dieser Verwaltungsvorschrift galt bisher, dass bei Ladendiebstählen mit Schäden von bis zu 25 Euro in der Regel kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung besteht. In der Regel wurden Strafverfahren in diesem Bereich daher eingestellt. Das soll künftig nicht mehr so sein.

Aufhebung der Bagatellgrenze

Das Land kam mit dieser Änderung einer langjährigen Forderung des Einzelhandelsverbands nach. Auch das Ravensburger Wifo, die Interessensvereinigung von Händlern, Dienstleistern und Gewerbetreibenden, begrüßt die Aufhebung des Erlasses. „Ladendiebstahl ist leider ein ständiges Thema im Handel und richtet bei den betroffenen Gewerbetreibenden erheblichen Schaden an“, sagt Wifo-Geschäftsführer Eugen Müller. Wenn durch die Aufhebung der Bagatellgrenze das allgemeine Rechtsempfinden gestärkt und die Zahl der Ladendiebställe reduziert werden könne, dann sei die Änderung „nur zu begrüßen“. Eine andere Frage sei allerdings, ob die Staatsanwaltschaften personell in der Lage sind, die daraus resultierende Mehrbelastung zu stemmen, so Müller.

In Gesprächen und bei Veranstaltungen mit Händlern sei Ladendiebstahl auch in Ravensburg regelmäßig ein Thema, berichtet Eugen Müller weiter. Das aktuelle Einzelhandelsgutachten habe für ganz Ravensburg einen jährlichen Handelsumsatz von rund 600 Millionen Euro errechnet (ohne Autohandel). „Wenn man von einer Ladendiebstahlsquote je nach Branche und Betriebsgröße von einem ganzen Prozent vom Umsatz ausgeht, wäre das in Ravensburg Ware im Umsatzwert von sechs Millionen Euro, die nicht an den Kassen bezahlt wird“, sagt der Wifo-Chef.

Experten raten, jeden Diebstahl anzuzeigen

Das Wifo rate daher seinen Mitgliedern, unbedingt jeden Diebstahl anzuzeigen. Aber: „Immer wieder höre ich, dass Geschäfte den Diebstahl gar nicht mehr zur Anzeige bringen, weil es nichts bringe“, berichtet Eugen Müller. Die enge Zusammenarbeit mit der Polizei sei in diesem Bereich aber dringend notwendig.

Nach Aussage Müllers bieten der Einzelhandelsverband und die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben regelmäßig Informationsveranstaltungen für den Handel an, wie Ladendiebstahl vermieden oder zumindest verringert werden kann. Der Ravensburger Handel setze dabei dieselben Instrumente wie die Handelsgeschäfte an anderen Orten ein: „Wachsames und geschultes Personal, moderne Diebstahlsicherungen und Videoüberwachungen.“