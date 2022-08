Ladendiebe entwischen nach der Tat mit vollem Rucksack

Zwei Ladendiebe haben am Montag gegen 12 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Ziegelstraße in Ravensburg Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter füllten einen schwarzen Rucksack mit verschiedenen Waren. Einer der Diebe ging laut Polizei anschließend mit dem Rucksack aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Sein Komplize, der als etwa 35 bis 45 Jahre alt, gepflegt und leicht untersetzt beschrieben wird, blieb danach noch eine Zeit lang im Laden. Als er den Laden ebenfalls verlassen wollte, wurde er auf den Diebstahl angesprochen.

Er gab vor, nichts zu wissen, und flüchtete ebenfalls. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine dunkle Hose und ein weißes Leinenhemd. Die Polizei konnte die beiden Täter bislang nicht ausfindig machen. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.