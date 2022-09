Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Waren im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags haben zwei Frauen im Alter von 57 und 34 Jahren in einem Einkaufszentrum in der Weißenauer Straße entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete die Frauen laut Polizeibericht dabei, wie diese die Waren in eigens hierfür präparierten Röcken verstauten und anschließend die Kasse passierten, ohne zu bezahlen. Die beiden Frauen müssen nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen, den entstandenen Schaden beglichen sie noch vor Ort.