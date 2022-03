Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Vier Ladendiebe hat ein Detektiv am Dienstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Weißenauer Straße in Ravensburg gestellt.

Das Quartett, bestehend aus zwei 25 und 30 Jahre alten Frauen und zwei 27 und 34 Jahre alten Männern, betrat laut Polizei gemeinsam den Markt mit zwei Einkaufswagen. Während ihres Einkaufs luden sie nicht nur Gegenstände in die Einkaufswagen, sondern versteckten auch Waren im Wert von fast 400 Euro in Jacken und einer mitgeführten Sporttasche.

Als sie die Kassen passieren wollten, ohne die versteckten Waren zu bezahlen, stellte sie der Detektiv und rief die Polizei. In der Sporttasche fanden die Beamten zudem ein griffbereites Klappmesser. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahlsdelikten gegen die Gruppe eingeleitet.