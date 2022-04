Ladendieb versucht zu flüchten

Nach dem Diebstahl zweier Sandwiches in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße am Donnerstag kurz nach 18 Uhr ist ein 17-Jähriger vom Ladendetektiv angesprochen worden. Der Jugendliche versuchte zu flüchten, wurde jedoch vom Ladendetektiv festgehalten. Ein 18-jähriger Begleiter des Teenagers mischte sich ein und wollte dem 17-Jährigen zur Flucht verhelfen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den vier Personen. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.