Ladendieb im Gänsbühlcenter erwischt

Ein 16 Jahre alter Ladendieb hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr versucht, in einem Elektronikmarkt im Gänsbühlcenter in Ravensburg Waren im Wert von mehr als 2000 Euro zu stehlen.

Der Jugendliche packte die Waren laut Pressemitteilung der Polizei in eine präparierte Tasche und verließ im Anschluss das Geschäft. Als der Alarm anschlug, flüchtete er zu Fuß die Roßbergstraße hinab. Einem Mitarbeiter des Marktes und einem Zeugen gelang es, den Dieb zu stellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl.