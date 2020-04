Ladendieb hatte bei seiner Tat Drogen dabei

Ein 31-jähriger Mann ist in Ravensburg beim Ladendiebstahl beobachtet worden und ist jetzt angezeigt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, hat man den Mann am vergangenen Freitag bei seiner Tat in einem Geschäft in der Adlerstraße in Ravensburg beobachtet. Im Rahmen der Fahndung wurde er schließlich gestellt. Bei seiner Festnahme beleidigte er die Polizisten mehrfach. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden beim Tatverdächtigen zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Wegen allen drei Delikten werden der Staatsanwaltschaft Ravensburg Strafanzeigen vorgelegt, heißt es in dem Polizeibericht abschließend.