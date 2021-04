Ladendieb führt Drogen mit

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 15.30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er in einem Baumarkt im Gewerbegebiet Bleiche mehrere Verpackungen geöffnet und die Waren in seine Tasche gesteckt hat.

Der Ladendieb wollte laut Pressemitteilung der Polizei im weiteren Verlauf das Geschäft über ein Rolltor verlassen und wurde vom Detektiv festgehalten. Eine alarmierte Polizeistreife fand bei einer Durchsuchung des 34-jährigen Tatverdächtigen ein Päckchen Drogen. Auch in der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf entsprechende drogentypische Utensilien. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und die dazugehörigen Gegenstände. Der 34-Jährige wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen illegalem Drogenbesitz angezeigt.