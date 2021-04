Einen Dieb hat ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße am Dienstagnachmittag auf frischer Tat gestellt. Wie die Polizei berichtet, steckte der 27 Jahre alte Täter steckte ein Parfum im Wert von über 130 Euro ein und verließ den Markt, ohne das Duftwasser zu bezahlen. Vor dem Gebäude wurde er von dem Detektiv angesprochen und die Polizei verständigt, die den 27-Jährigen jetzt wegen Ladendiebstahls angezeigt.