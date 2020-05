Ladendetektiv fasst Diebin

Artikel im Wert von mehreren Hundert Euro wollte eine 26-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr aus einem Elektronikmarkt im Gänsbühlcenter in Ravensburg stehlen. Unter anderem ein Handy und eine Spielkonsole steckte die Tatverdächtige laut Polizeibericht in ihre Tasche, die sie zuvor mit Alufolie präpariert hatte. Beim Passieren der Kasse löste jedoch ein Alarm aus. Daraufhin trat sie zu Fuß die Flucht an, konnte aber vom Ladendetektiv nach kurzer Verfolgung gestellt und einer verständigten Polizeistreife übergeben werden. Auf die 26-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.