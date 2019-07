Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagfrüh den Lack eines in der Zeppelinstraße geparkten Pkw und richteten damit Sachschaden an, der bislang noch beziffert ist. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.