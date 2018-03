La Fontanella: Kalorien zählen nicht

Manchen Häusern eilt ein besonderer Ruf voraus, dem naturgemäß sehr viele Menschen folgen. Dass die Schwarmintelligenz nicht immer recht behält, ist vielfach wasserdicht dokumentiert. Aber was die vielen positiven Stimmen zum italienischen Restaurant La Fontanella in Berg bei Ravensburg angeht, hat sie sich im Falle eines wunderbaren Mittagessens höchst delikat bestätigt. Dabei ist es wegen des Andrangs selbst zur Mittagsstunde gar nicht so einfach, einen Tisch zu bekommen.

Überraschenderweise beginnt das Geschmackserlebnis schon vor dem Essen. Denn die Inhaber haben es tunlichst vermieden, irgendwelchen Kitsch in Grün-Weiß-Rot aufzuhängen, wie es sonst allenthalben bei Italienern geschieht. Gerade so, als seien klebrige Venedig-Billig-Fotodrucke verbindliche Voraussetzung, um dann Standardküche mit Pizza und Pasta servieren zu dürfen.

Von Standard hält man dort nicht viel

Das La Fontanella jedenfalls hat derlei Klischees nicht nötig und von Standard hält man dort auch nicht viel. Der Patron zum Beispiel stolziert mit einer Freundlichkeit durch das Restaurant, aus der eine verbindliche Berufsehre spricht, die vielen Bedienungen in anderen Häusern vollkommen fremd ist.

Im Menü entfaltet sich auch der Stolz des Küchenchefs, der bei seinen Tellern nichts dem Zufall überlässt – was sich bereits beim gemischten Salat zeigt, der bereits würz- und stilsicher mariniert an den Tisch kommt, und mit frischem Blattwerk und knackigem Gemüse aufwartet – gekrönt von Granatapfelkernen sowie Sonnenblumen- und Kürbiskernen.

Steinpilze, Gorgonzola, Parmaschinken

Der mediterrane Winterspaziergang führt weiter zu den Agnolotti mit Steinpilzfüllung: Sie ähneln in ihrer Form großen Tortellini und spielen ihre cremige Hauptrolle an der Seite von so mächtigen Nebendarstellern wie Gorgonzola, Sahne und Parmaschinken. Das ist in der Tat ein bisschen wuchtig, umso überraschender, dass die Steinpilzaromen dennoch deutlich durchdringen können.

Das runde Aushängeschild des Hauses ist die gleichnamige Pizza La Fontanella, die mit erlesenen Zutaten dem Prädikat „Gourmet Pizza“, wie es in der Karte angekündigt wird, durchaus gerecht wird. Allerdings: Rinderfiletstreifen passen einfach nicht besonders gut auf eine Pizza, weil sie dort nicht gebraten, sondern mehr gekocht werden, was ihnen einen Großteil ihres Geschmackspotenzials raubt.

Saftig, aber außen knusprig

Umso mehr machen wiederum die Steinpilze sowie der Weichkäse Taleggio auf der Pizza bella figura, die sich zudem eines saftigen Bodens erfreut und dabei außen trotzdem knusprig ist. Hoch erfreulich ist das Bemühen, die Gäste nicht nur mit dem typischen Pizza- und Pasta-Einerlei zu langweilen, sondern auf Grundlage traditionellen Handwerks kreative Ausflüge zu wagen – zum Beispiel mit Meeresfrüchten nebst einer Olivenöl-Emulsion.

Als beseelt vom Kreativitätsgedanken darf man auch das Nougat-Tiramisu einstufen. Es ist der ideale Nachtisch für Menschen, die sich nicht zwischen Schokolade und Tiramisu entscheiden wollen, und lieber gleich zwei Kalorienbomben auf einmal nehmen. Reue aber ist nicht angebracht. Denn die sorgfältig komponierte Seelenfutterküche im La Fontanella ist jede Kalorie wert.

Ristorante La Fontanella

Hirschgasse 2

88276 Ravensburg/Berg

Telefon 0751-5573020

www.ristorante-lafontanella.de

geöffnet Sonntag, Dienstag bis Freitag von 11.30-14 Uhr und ab 17.30 Uhr, samstags nur abends, Montag Ruhetag. Hauptgerichte 7,50-29,50 Euro.