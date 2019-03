Läuferinnen der LG Welfen bezwingen Weltcupstrecke

Mit einer Streckenlänge von 4,48 Kilometern, 1028 Höhenmetern und teils 90 Prozent Steigung zählt die legendäre Abfahrt in Wengen (Schweiz) zu den extremsten Pisten im Skiweltcup. Seit vier Jahren gibt es ein weiteres Spektakel in Wengen. Zum Vertical-Up trafen sich Spitzensportler aus dem Skibergsteigen, Berglauf, Mountainbike und Treppenlaufen, um die Weltcupstrecke so schnell wie möglich auf der Skipiste nach oben zu laufen. Knapp 400 Läufer nahmen teil.

Von der LG Welfen starteten die deutsche Meisterin im Treppenlaufen, Monica Carl, und die vielfache Weltmeisterin im Berglaufen, Marie-Luise Heilig-Duventäster. Für Heilig-Duventäster war es nach dem Vertical in Ofterschwang erst der zweite Wettkampf dieser Art. Die 47-jährige Carl bestreitet regelmäßig Wettkämpfe in der Vertikalen und hat etwa den längste Treppenlauf der Welt (11 674 Stufen) gewonnen. Auch auf der Weltcuppiste in Ofterschwang kam die Langenargerin als erste Frau ins Ziel.

Richtige Schuhe waren wichtig

Bei der Ankunft im Zielhaus des Lauberhornskirennens, ging der respektvolle Blick nach oben auf den extrem steilen Starthang. Nicht umsonst wurden die beiden schnellsten Läufer nach dem Startschuss in der Sprintwertung (etwa 110 Meter) mit jeweils 1000 Franken belohnt. Wer nicht das richtige Schuhwerk gewählt hatte, rutschte auf halber Höhe wieder zurück an den Start und musste neu beginnen.

Carl und Heilig-Duventäster waren mit den längst möglichen Nägeln in den Spikes gut ausgerüstet. Die Hälfte der Strecke und etwas mehr als 600 Höhenmeter waren am Kernen-S bewältigt. Am Hundschopf wartete noch mal eine extreme Steigung auf die Sportler. Nach Traversenschuss und Russischsprung war das Ziel auf 2315 Metern Höhe bereits zu sehen. Wer trotz der enormen Kraftanstrengung noch einen Blick für die Umgebung hatte, wurde mit einer fantastischen Aussicht auf Eiger-Mönch und Jungfrau belohnt.

Doch nicht nur von der Aussicht war es ein erfolgreiches Rennen für die LG Welfen. In der schnellsten Kategorie „Need4Speed“, bei der lediglich zwei Altersklassen gewertet wurden (bis 43 Jahre und über 43 Jahre) wurden Carl und Heilig-Duventäster bei den über 43-Jährigen Zweite und Dritte. Im Gesamteinlauf der Frauen war die 16-jährige Belgierin Thibe Deseyn in 49:30 Minuten die schnellste Frau. Nach zwei Schweizerinnen (51:34 Minuten und 51:57 Minuten) kam Carl als Vierte ins Ziel (52:33 Minuten). Erst auf den letzten Metern verlor die 57-jährige Heilig-Duventäster den fünften Platz (56:19 Minuten) um wenige Sekunden an die 20 Jahre jüngere Schweizerin Chris Hauert und freute sich dennoch als Zweitälteste des Gesamtfeldes über Platz sechs.