Lärm und Zugausfälle wegen Bahn-Baustelle

Ravensburger, die entlang der Bahnstrecke wohnen, müssen in den nächsten Wochen tagsüber und nachts verstärkt mit Lärm rechnen: Die Deutsche Bahn hat umfangreiche Instandhaltungsarbeiten im Bereich des Bahnhofs angekündigt. Diese sollen bis 17. September dauern. Auch Nutzer der Bahn müssen mit Einschränkungen rechnen.

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits am Montag dieser Woche beginnen, der Start ist aber auf den 27. August verschoben worden. Wie die Bahn in einem Schreiben an Anwohner mitteilt, seien die Maßnahmen „langfristig geplant und unaufschiebbar“. Konkret werden demnach vier Weichen im Bereich des Ravensburger Bahnhofs erneuert und die vorhandene Lücke an der Weiche 10 geschlossen. Dafür müssen Schienen und Schwellen gewechselt und die Schotterbettung erneuert werden.

Arbeiten Tag und Nacht

„Um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten, ist es unvermeidbar, durchgehend Tag und Nacht zu arbeiten“, teilt die Deutsche Bahn mit. Zum Einsatz kommen unter anderem eine Gleisstopfmaschine, Zweiwegebagger sowie diverse Kleingeräte und Baustellenfahrzeuge. „Dadurch wird es verstärkt zu Lärmbelastungen durch Bau- und Ladearbeiten kommen“, sagt das Unternehmen.

Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, wird es wegen der Weichenerneuerung und weiteren Arbeiten an einer Bahnüberführung in Kehlen auch Einschränkungen im Zugverkehr geben: Die Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen Stadt wird in der Zeit von Mittwoch, 5. September, 0 Uhr, bis Sonntag, 9. September, 6 Uhr, für den Zugverkehr voll gesperrt. Es werden auf diesem Abschnitt Ersatzbusse eingesetzt. Weil diese länger fahren, werden die planmäßigen Anschlüsse nicht erreicht. Auch die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn und die IC 118 und 119 (Innsbruck - Münster) sind von der Streckensperrung betroffen.

Eine Million Euro würden für die Bauarbeiten in Ravensburg investiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr entdecken: Bauarbeiten auf Höhe des Bahnhofs