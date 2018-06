Kutas entscheidet sich für den TSB

Der TSB Ravensburg hat schon frühzeitig eine Schlüsselposition für die kommenden Handballsaison besetzt. Der ungarische Torwart Gabor Kutas bleibt bei den Rams – obwohl der 25-Jährige Angebote aus höheren Ligen hatte.

Seit drei Jahren spielt Kutas beim TSB Ravensburg. Er kam, als die Mannschaft in der Handball-Bezirksklasse spielte, aber deutlich höhere Ziele hatte. „Er ist ein großer Bestandteil der Mannschaft, die den Weg bis zur Landesliga mitgegangen ist“, sagt Günther Niederer, der Sportliche Leiter der Rams. „Er ist für uns mehr als ein Torwart, es tut gut, wenn von so einem Spieler die Zusage kommt.“ Denn durch die guten Leistungen im Trikot der Ravensburger hat Kutas andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. „Ich hatte Angebote aus der Württembergliga“, bestätigt der Torwart. Drei Vereine waren wohl sehr an Kutas interessiert. „Es gefällt mir im Verein, in der Stadt, im Beruf. Ich kann mir gut vorstellen, in den nächsten Jahren hier zu bleiben.“ Damit hatte Trainer Arno Uttenweiler eigentlich nicht gerechnet. „Im Dezember hatte ich gedacht, den können wir nie halten. Aber das Gesamtpaket bei den Rams hat ihm zugesagt.“

„Halb-Profi“ in Ungarn

Als Kutas vor rund vier Jahren auf Einladung des TSB-Spielers Oliver Robotka nach Ravensburg kam, wollte er eigentlich nur kurz bleiben, um die Sprache zu lernen. „Der TSB hat mir bei der Jobsuche geholfen und wollte mich unbedingt“, so Kutas in der Rückschau. Daher ist der 25-Jährige noch immer in Ravensburg.

In Ungarn hatte Kutas „als Halbprofi“ in Szekesfehervar in der Zweiten Liga gespielt und nebenher studiert. Nach dem Studium ging es für den in der Nähe von Budapest aufgewachsenen Torhüter nach Deutschland. Mittlerweile arbeitet Kutas als Vermessungsingenieur in Tettnang – und sein Mitte des vergangenen Jahres ist auch seine Freundin in Deutschland, seit Anfang des Jahres hat sie einen Job in Ravensburg. Auch das ist ein Grund, weshalb sich Kutas für die Rams entschieden hat.

„Geld können wir den Spielern nicht zahlen, vielleicht Reisekosten oder das eine oder andere Bahnticket“, sagt Niederer. „Wir tun aber gerne alles dafür, damit sich die Spieler bei uns wohlfühlen.“ Dadurch seien Verlängerungen wie bei Kutas möglich – und nur deshalb sei es auch möglich, Spieler wie den Ex-Profi Gabriel Stanciu für den TSB zu gewinnen. „Er hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich bleibe“, verrät Kutas.

In dieser Saison wollen die Rams den Klassenerhalt schaffen. „Da liegt noch Arbeit vor uns“, so Niederer. In der kommenden Saison schwebt Kutas dann ein Platz im Mittelfeld der Landesliga vor. Denn zurück in die Bezirksliga wollen der Torwart und seine Kollegen nicht mehr.

Am kommenden Wochenende haben die Handballer des TSB Ravensburg in der Landesliga spielfrei. Am Samstag, 21. Februar, steht das nächste wichtige Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Dann empfangen die Rams um 20 Uhr den Tabellensiebten HC Wernau.