Kurzstreckentarif für Stadtbus geplant

Ravensburg (vin) - Kommt bald doch ein günstiger Kurzstreckentarif für den Stadtbus Ravensburg-Weingarten? Gut möglich. Bislang hatten sich die am Verkehrsverbund Bodo beteiligten Busunternehmer immer dagegen gewehrt, weil eine Kontrolle für diese Strecken für die Fahrer praktisch unmöglich beziehungsweise sehr aufwendig gewesen wäre. Das hat sich nach Worten von Stadtwerkeleiter Andreas Thiel-Böhm in der jüngsten Sitzung des Ravensburger Werksausschusses nun geändert. „Digitalisierung ist der Schlüssel“, sagte Thiel-Böhm. Nach Einführung der E-Cards, mit denen sich Bus-Kunden beim Einstieg einloggen und beim Ausstieg ausloggen, könne genau festgestellt werden, wie lange jemand fährt. So sei auch eine Unterscheidung zwischen Kurztrecke und normaler Strecke möglich.

Die Werksleitung will sich bei der nächsten Gesellschafterversammlung von Bodo dafür einsetzen, dass eine Kurzstrecke für Entfernungen von bis zu drei Haltestellen eingeführt wird. Diese Fahrt könnte nur über die E-Card abgebucht werden, also nicht bar gezahlt werden. Sie wäre günstiger als die normale Strecke, die derzeit 2,20 Euro im Einzelfahrschein an allen Tagen außer Samstag (1 Euro) kostet, mit der Bodo-Card 10 bis 20 Prozent günstiger, je nachdem, wie oft man fährt. Gleichzeitig wollen die Stadtwerke allerdings darauf hinweisen, den Preis fürs Einzelticket „moderat anzupassen“, sprich zu erhöhen.