700 Haushalte betroffen: Kurzer Stromausfall in Schmalegg

Mehrere Haushalte in Schmalegg hatten am Mittwochvormittag kurzzeitig keinen Strom mehr. „Denn eine Leitungsstörung zwischen dem Neubaugebiet in Schmalegg und dem Greckenhof hat zu einem Stromausfall geführt“, erklärt Brigitte Schäfer von den Technischen Werken Schussental (TWS).

Deswegen seien insgesamt rund 700 Haushalte von Schmalegg bis zum Kleintobel im Westen Ravensburgs eine Stunde ohne Strom gewesen. „Die Störung ging von etwa 11.15 bis 12.15 Uhr“, sagt Schäfer.

Störung schnell behoben

Der Bereitschaftsdienst der TWS sei aber umgehend vor Ort gewesen und habe die Störung schnell beheben können, weswegen die betroffenen Haushalte nicht lange eingeschränkt waren. Die finale Ursache für die Störung sei aktuell noch nicht mit absoluter Sicherheit zu beantworten, „allerdings gehen wir von einem Kabelfehler aus“, sagt Schäfer.