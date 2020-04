Kurzarbeit nur einmal anzeigen

Die Agentur für Arbeit bittet Unternehmen, Anzeigen auf nur über einen Kanal einzureichen. Das sagt der Geschäfstführer des Operativen Service der Agentur, Gregor Fischer, in einer Pressemitteilung. Möglichkeiten zur Anzeige bestünden Online, per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg, so Fischer. Die selbe Anzeige zu Kurzarbeit gehe oftmals über mehrere Kanäle bei der Agentur für Arbeit ein. Offenbar seien Arbeitgeber verunsichert und befürchten, dass die Unterlagen nicht ankommen.

Der Operative Service Ulm bearbeitet die Anzeigen von Kurzarbeit für Betriebe im Zuständigkeitsbereich der Agenturen für Arbeit Konstanz-Ravensburg, Aalen, Reutlingen, Balingen und Ulm.