Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstag, 4. Dezember, 20 Uhr und Montag, 6.Dezember, 8 Uhr in der Weißenauer Straße vor einem Supermarkt mehrere Weihnachtsbäume entwendet. Die Weihnachtsbäume waren nach Angaben der Polizei in einem umzäunten Bereich gelagert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter Telefon 0751 / 80 30 entgegen.