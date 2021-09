Kurz vor dem Geburtstag erfüllt sich Judoka Lia Gebe einen Wunsch

Durch Platz drei bei der süddeutschen U18-Meisterschaft hat sich Judoka Lia Gebe vom KJC Ravensburg zum zweiten Mal das Ticket für die deutsche U18-Meisterschaft in Leipzig erkämpft. 68 Athletinnen aus 43 Vereinen kämpften in Steinheim um die Qualifikation – nur die Medaillenträger dürfen am 10. Oktober in Leipzig starten. Wie im vergangenen Jahr wurde die KJC-Athletin Dritte in der Gewichtsklasse bis 44 kg.

Nach fünf Kämpfen stand Lia Gebe im Halbfinale gegen die bayerische Meisterin Leonie Zeller vom TuS Holzkirchen. Mit einem Festhaltegriff mauerte diese die KJC-Athletin in der Bodenlage fest. Im Finale besiegte Zeller die bayerische Vizemeisterin und letztjährige süddeutsche Meisterin Hannah Frobenius vom TSV Großhadern. Lia Gebe erfüllte sich zwei Tage vor ihrem 16. Geburtstag mit der Bronzemedaille ihr Ziel deutsche Meisterschaft.

Darko Matajic vom KJC Ravensburg (73 kg) verletzte sich bereits im ersten Kampf gegen Alexander Ragulin vom PSV Königsbrunn am Knie. Trotz dieser Einschränkung kämpfte sich Matajic über die Trostrunde mit drei Siegen ins kleine Finale. Den Kampf um die Bronzemedaille und die DM-Qualifikation verlor er gegen Egor Nikitin vom BC Karlsruhe.