Kurse am Theater Pädagogischen Zentrum und Zirkusschule Moskito starten

Wie das Theater Ravensburg mitteilt, starten sowohl die Theaterclubs 1 bis 3 des Theaterpädagogischen Zentrums, als auch die Kurse der Zirkusschule Moskito in die neue Spielzeit. Los geht es mit Club 2 am Mittwoch, 22. September unter der Leitung von Jutta Klawuhn jeweils 14.30 ab 12 Jahre. Club 1 folgt am Dienstag, 28. September um 16 Uhr unter der Leitung von Clea Roth. Alex Niess startet seinen Club 3 am Mittwoch, 6. Oktober um 16.30 Uhr. Kursstart der Zirkusschule Moskito unter der Leitung von Lena Stecker ab 11. Oktober.

Alle Informationen zur Anmeldung auf www.theater-ravensburg.de oder per Mail an kbb@theater-ravensburg.de