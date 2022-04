Kurios: Kreis Ravensburg wird über Ostern wieder Corona-Hotspot

Kuriose Statistik: Der Landkreis Ravensburg ist über die Osterfeiertage wieder zum Corona-Hotspot in Baden-Württemberg geworden. Gleichzeitig ist die Zahl der Neuinfektionen und damit auch die Sieben-Tage-Inzidenz aber massiv gesunken. Vermutlich ist den Daten aus mehreren Gründen nicht zu trauen.

1363 weitere erfasste positive Tests für die vergangenen fünf Tage hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag vermeldet. Das sind deutlich weniger als in den vergangenen Wochen, als der tägliche Durchschnitt zuletzt meist zwischen 600 und 900 lag. Entsprechend ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele von 100 000 Menschen sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben, gesunken: Mit 1041 wurde dieser Wert noch am 14. April angegeben, am Dienstag lag er bei 886,4.

Durchschnitt bei 648

Im Land ist die durchschnittliche Inzidenz aber über Ostern deutlich weiter in den Keller gerutscht, nämlich auf 648. Der Kreis Ravensburg weist damit aktuell den höchsten Wert in Baden-Württemberg aus. Zum Vergleich: Der Landkreis Calw liegt bei 240.

Wegen der Schulferien und weil über die Feiertage deutlich weniger getestet wurde, sind die Zahlen allerdings wohl noch weniger valide als zuletzt. Vermutlich dürfte es auch Nachmeldungen geben.

220 Todesfälle

Das Land meldet für den Kreis Ravensburg zudem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 220 sind es jetzt laut Statistik insgesamt seit Beginn der Pandemie.