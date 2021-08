Kuratorinnenführung durch die Sonderausstellung „Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus“

Diese erste Ausstellung des Museums über die Zeit des Nationalsozialismus stellt die Geschichte und das Schicksal der Ravensburger Sinti in den Mittelpunkt. Die Stadt Ravensburg ergriff 1936 die Initiative zum Bau eines Zwangslagers zur Internierung der einheimischen Sinti, noch bevor reichsweite Erlasse dazu aufforderten. Museumsdirektorin Sabine Mücke thematisiert während des einstündigen Rundgangs am Samstag, 7. August, von 14 bis 15 Uhr nicht nur die kontinuierlich zunehmende Ausgrenzung dieser Minderheit, sondern zeigt auch auf, wie der Großteil der Bevölkerung, der zur nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ zählte, in relativer Normalität weiterleben und von der Verfolgung anderer profitieren konnte. Anmeldung werden bis zum Abend des Vortags unter mhq@ravensburg.de oder 0751/82820 entgegengenommen. Die Führung kostet 11 Euro, ermäßigte Karten gibt es für 7,50 Euro. Foto: Joshua Kaiss