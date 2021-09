Kuppelnauschule Ravensburg empfängt neue Erstklässler

Der Ernst des Lebens hat am Donnerstag für zahlreiche Erstklässler in Ravensburg begonnen. Sie wurden von ihren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen an den Grundschulen willkommen geheißen.

Mit dabei hatten die neuen Abc-Schützen natürlich ihre großen, bunten Schultüten, die die eine oder andere Überraschung für sie bereithielten. An der Kuppelnauschule in Ravensburg gab es einen ökumenischen Gottesdienst (Foto), der wetterbedingt in der Aula stattfand. Insgesamt werden an den Grundschulen im Kreis Ravensburg im neuen Schuljahr 2180 Erstklässler eingeschult.

Die „Schwäbische Zeitung“ möchte wieder die Gruppenfotos der Erstklässler zur Einschulung aus Ravensburg, Weingarten und den Gemeinden veröffentlichen. Die Grundschulen werden daher gebeten, die Bilder zeitnah an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: redaktion.ravensburg@schwaebische.de