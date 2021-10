Kuppelnaukinder pflanzen Bäume

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zusammen mit dem Verein „Agenda eine Welt“ und mit Unterstützung der Stadt Ravensburg trafen sich die Kakadukinder der Kuppelnauschule und St.Christina am Freitag in der Weststadt, um Bäume zu pflanzen. Ca. 20 Kinder kamen ausgestattet mit Spaten und Gummistiefeln hochmotiviert zur Streuobstwiese, um von Bürgerinnen gestiftete Hochstämme einzusetzen. Zum Glück hatte die Stadt schon die Pflanzlöcher vorbereitet, denn in dem lehmigen Boden war das Graben gar nicht so einfach. Umso stolzer waren die Kinder, als alle 11 Bäumchen ihren sicheren Halt gefunden hatten.