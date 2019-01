Kunstwerke spielen mit unserer Wahrnehmung

In quirliger Atmosphäre lauschen sehr viele Gäste am Freitag den Eröffnungsreden für der Ausstellung „Formfaltfläche“ in der Galerie 21.06 in Ravensburg. Die neuen Werke von Silvia Brosig aus Stuttgart, Anna-Lena Huber aus Ravensburg und Andreas Berlin aus Berlin finden große Zustimmung und teils deutliche Bewunderung.

Man könnte meinen, die drei Künstler höben die Sonnenseite des Lebens hervor, wenn sie sich nicht geradezu jenseits existenzieller Fragen bewegten. Den Galeristinnen Andrea Dreher und Stefanie Büchele bescheinigte Florian Burk, Vorstandssprecher der Wifo Ravensburg: „Sie bereichern den Standort Ravensburg extrem!“ Im Studio der Galerie roch es nach Holz und Farbe, so neu waren die Arbeiten. Die raffinierten Papierobjekte von Silvia Brosig sind alle mit dem Jahr 2019 datiert.

Von den großformatigen Werken der Anna-Lena Huber war Laudator Marco Hompes, Museum Villa Rot, hellauf begeistert. Sie male Landschaften ohne Landschaft und Städte ohne Häuser, erklärte er die traumhafte Wirkung ihrer Kunst. „Plötzlich ist da etwas, auf dem sie ihr Bild aufbaut“, führte er aus. In ihren Bildern formt die Künstlerin Perspektiven und bricht sie auf. Sie macht Seh-Angebote und lässt dem Betrachter Freiheit. Anna-Lena Huber arbeitet mit Acrylfarbe und Lack auf Pappe. Neben den Farbharmonien überzeugt ihre Malerei auch in Schwarzweiß. In seiner Zurückhaltung ergreifend ist „Sketch for Winter 2018, Graphit auf Papier. Anna-Lena Huber kommt von der Zeichnung und bleibt in ihrer Malerei dem Papier treu.

In den hell schimmernden Objekten von Silvia Brosig wird Papier zum faszinierenden Werkstoff. Die 1984 geborene, in Oberschwaben aufgewachsene Künstlerin hat erforscht, was aus diesem Stoff herauszuholen ist und kam zu hinreißenden Ergebnissen. Ihre Arbeiten erfordern Genauigkeit, Geduld und Fingerspitzengefühl, zählte Marco Hompes auf. Die Papierarbeiten der weltoffenen Querdenkerin spielen zwischen Raum und Fläche mit unserer Wahrnehmung. Und auch Farbe und Licht spielen dabei mit. Am nächsten den Fragen menschlicher Existenz kommt wohl Andreas Berlin, der in seiner Kunst die Grenze zwischen absoluter, keinem Zweck verpflichteter und Gebrauchskunst überschreitet.

Nach einer Karriere als Möbeldesigner macht er seit 2016 Kunst-Design. Eines Tages habe er in einem Antiquitätenladen eine Vase als Teil einer Skulptur verstand, lässt er auf seiner Webseite wissen. Für seinen ersten Tisch hat er 150 Vasen gesammelt. Mittlerweile schöpft er aus einer Sammlung von tausenden. Die Vasen fügt er kunstvoll zusammen und verbindet sie mit Plexiglasscheiben zu kleinen Tischen oder Regalen. Dabei stößt er eine Umwertung an. Den vorgefunden, vielleicht schon aussortierten Gebrauchsgenständen gibt er Eigenleben und unnachahmlichen Glanz.