Kunstwerke hinter Fenstern

Die Ravensburger Galerie 21.06 zeigt bis zum 25. März die erste Einzelausstellung der Münchener Akademie-Absolventin Xenia Hartok und greifen unter dem Titel „Die lustige Gesellschaft“ nicht nur eine Werkreihe der Malerin auf, sondern verstehen diesen Titel auch als ein Antidot gegen die Tristesse inmitten des zweiten Corona-Lockdowns.

Die Galerie-Türen müssen aufgrund des verlängerten Lockdowns nach wie vor geschlossen bleiben, aber der Studio-Raum verfügt über genügend Fenster und Glastüren, dass man darin eine Einzelausstellung präsentieren kann, die sich wunderbar zum „Window-Shopping“ eignet, wie es weiter in einer Pressemitteilung heißt.

Künstlerin aus Westsibirien

Xenia Hartok wurde 1985 in der westsibirischen Stadt Tjumen geboren, lebt seit 1998 in Deutschland und studiert seit 2016 Malerei bei Professorin Anke Doberauer an der Akademie der Bildenden Künste in München. In 2017 war sie in der Ausstellung „Boxenstop I“ der Grafischen Sammlung und Kunstakademie in der Pinakothek der Moderne in München vertreten. 2019 gewann sie den Kunstpreis der Stadt Günzburg und 2020 das Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung, Kultus, Wissenschaft und Kunst.

In Xenia Hartoks Arbeit gehe es um Übertreibung, Überspitzung und Ironie, um die Überinszenierung der Frau heute und um ihre Erscheinung im Hier und Jetzt. Sie befasse sich mit der Idee der modernen Frau, denn ihre Rolle ist weltweit wichtiger und einflussreicher denn je. Die Entwürfe der Künstlerin sind inspiriert von weltweiten Events, wo der Verkleidungsdrang und die Fest- sowie Lachkultur der Superfrauen am besten zum Vorschein kommt.