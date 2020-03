Kunstverein präsentiert neue Ausstellung

Der Kunstverein Justitia zeigt von Donnerstag, 5. März, bis Donnerstag, 30. April, im Landgericht Ravensburg „Einblicke in Erlebniswelten“, Bilder und Zeichnungen von Künstlern der Werkstatt für behinderte Menschen der Diakonie Pfingstweid Tettnang.

Wie die Veranstalter mitteilen, sind die Werke in Farbe und Form einzigartig, beeindruckend und so unterschiedlich wie die Menschen, die sie entstehen lassen. Sie reichen demnach von Engelmotiven bis zu Tulpen und Masken, von Tierbildern bis zur naiven Darstellung regionaler Sehenswürdigkeiten. Die Vernissage ist am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr im Landgericht Ravensburg am Marienplatz 7.