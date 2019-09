Kunstnacht am 27. September von 18 bis 23 Uhr in Ravensburg

23 teilnehmende Galerien, Ateliers, das Kunstmuseum und besondere Ausstellungsorte öffnen bei der Kunstnacht am Freitag, 27. September, von 18 bis 23 Uhr ihre Türen. Blaue Leuchtstoffröhren über die ganze Innenstadt verteilt, weisen den Weg zu den unterschiedlichen Orten, an denen es Kunst zu entdecken gibt, teilt die Stadt mit. Eröffnet wird die Kunstnacht um 17.30 Uhr im Kreativzentrum in der Kapuzinerstraße 27. Ein Shuttle-Bus fährt ab 18.30 Uhr jede halbe Stunde an der Bushaltestelle vor dem Kino „Die Burg“ ab und bringt die Besucher zu den außerhalb liegenden Locations. Zum Showroom Uli Schuh in Mariatal fährt ein eigener Shuttle-Bus von der gleichen Haltestelle ab 18 Uhr.