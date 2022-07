Kunstmuseum Ravensburg feiert am Donnerstag Vernissage

Die Ausstellung „Musterung. Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst“ wird am Donnerstag, 14. Juli, um 19 Uhr im Kunstmuseum Ravensburg eröffnet. Sie stellt unterschiedliche Positionen von internationalen Künstlerinnen und Künstlern in einen Dialog, die sich explizit mit textilen Materialien beschäftigen und zugleich deren gesellschaftspolitische Bedeutung erkunden.

Viele Werke und Bilder codieren laut Pressemitteilung soziale und ästhetische Ordnungskonzepte, die sie infrage stellen. Die Ausstellung möchte zeigen, wie explizit und facettenreich Popkulturelles, (Post-)Feministisches und Tagespolitisches mit textilen Materialien aktuell ihren Ausdruck finden.

Nach der Vernissage am Donnerstagabend sind die Werke vom 15. Juli bis zum 31. Oktober im ersten und zweite Obergeschoss des Ravensburger Kunstmuseums zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.