Kunstmuseum Ravensburg eröffnet neue Ausstellung

Zur Eröffnung der Ausstellung „Helmut Sturm. Spielfelder der Wirklichkeit“ lädt das Kunstmuseum Ravensburg am Freitag, 3. September, ein. Zwischen 19 und 23 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, kostenfrei einen ersten Eindruck von den farbgewaltigen Werken des leidenschaftlichen Malers zu gewinnen.

In den vergangenen drei Wochen haben die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die Ausstellungsetagen des Kunstmuseums wieder für alle Kunstinteressierten umgebaut. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, wurden neue Wände errichtet und gestrichen, Tapeten geklebt, Filme eingerichtet und mehr al 50 Werke Helmut Sturms installiert. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit der ersten umfassenden Retrospektive von Helmut Sturm einen Künstler in Ravensburg vorstellen können, der sowohl eng mit der Sammlung Selinka des Kunstmuseums verknüpft ist, wie auch mit den Sammlungen der Kooperationspartner, der Kunsthalle Emden und dem Museum Lothar Fischer“, schreibt das Kunstmuseum. Die Tournee-Ausstellung gibt anhand richtungsweisender Werke einen Einblick in das facettenreiche Werk des Malers und beleuchtet seine verschiedenen Schaffensphasen von Ende der 1950er-Jahre bis zu seinem Tod. Die permanente Befragung der Malerei habe sich Helmut Sturm zur Lebensaufgabe gemacht.

Um das Kunstmuseum Ravensburg zu besuchen, benötigen die Gäste einen aktuellen 3G-Nachweis. Außerdem besteht in den Räumlichkeiten Maskenpflicht.