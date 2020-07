Kunstmuseum lädt zum „Offenen Atelier“

Das „Offene Atelier“ kann ab Sonntag, 2. August, wieder zweimal im Monat im Kunstmuseum stattfinden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind laut Ankündigung jeweils am Sonntag, 2. und 30. August, sowie 6. und 27. September jeweils von 15 bis 17 Uhr eingeladen, im offenen Atelier unter Anleitung Neues zu gestalten und verschiedene Techniken zu erproben.

Der Einstieg ist jederzeit möglich. Die Veranstaltung ist im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben kostenfrei. Aufgrund der momentanen gesetzlichen Regelungen ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt. Auch die öffentlichen Führungen werden im Kunstmuseum mit bis zu neun Personen jeden Sonntag um 15 Uhr und wegen der großen Nachfrage auch zusätzlich am Donnerstag um 17 Uhr angeboten. Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist erforderlich per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de oder Telefon 0751 / 82812 (Montag bis Freitag) oder Telefon 0751 / 82810 (Samstag bis Sonntag).