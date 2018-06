Kunstmuseum bietet Zusatztermin der Sonderführung „Im Dialog“

Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Kunstmuseum Mittwoch, 4. Juli, um 17 Uhr einen zusätzlichen Termin der Sonderführung „Im Dialog“ an.

Noch einmal haben Interessierte damit die Möglichkeit von Cornelia Waibel, Tochter des Künstlers, und Kristina Groß, Kuratorin der Ausstellung, im lockeren Gespräch mehr über die Person Hermann Waibels zu erfahren. Wer Einblicke hinter die Kulissen der Ausstellung bekommen möchte und sich neue Perspektiven auf das Werk Waibels verschaffen will, kann sich beim Kunstmuseum vormittags unter der Telefonnummer 0751/ 82810 oder per E-Mail an die Adresse kunstmuseum@ravensburg.de anmelden. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, zuzüglich Eintritt.