Kunsthistoriker unterhält sich mit dem Maler Martin Fausel

Der Biberacher Kunsthistoriker Uwe Degreif wird am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in der Ravensburger Galerie 21.06, Marktstraße 59, mit dem Maler Martin Fausel ein Gespräch führen. Anlass ist dessen 60. Geburtstag, das Thema des Gesprächs lautet „Wie malt man Stille?“. Arbeiten von Martin Fausel wurden in Deutschland, Italien und in Japan ausgestellt. Fausel lebt und arbeitet in Wilhelmsdorf. Aktuell sind seine Werke in der Ausstellung „a certain suspense“ in Ravensburg ausgestellt und noch bis zum 21. März zu sehen.