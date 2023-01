Kunsthistoriker führt durch Ausstellung

Im Kunstmuseum Ravensburg findet am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr ein Ausstellungsrundgang mit Uwe Degreif statt. Der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher (Foto: Degreif) führt gemeinsam mit Ute Stuffer, Direktorin des Kunstmuseums, durch die aktuelle Ausstellung „Von Angesicht zu Angesicht. Zwei süddeutsche Sammlungen im Dialog“. Uwe Degreif war über 20 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Direktor im Museum Biberach tätig. Als versierter Kenner der klassischen Moderne widmete er unter anderem Ernst Ludwig Kirchner zahlreiche Ausstellungen. Der Eintritt kostet pro Person sieben Euro, zuzüglich sechs Euro Teilnahmegebühr. Anmeldung unter Telefon 0751/82810 (zu den Öffnungszeiten des Museums) oder per Mail an kunstmuseum@ravensburg.de.