Kunstgenuss bis spät in die Nacht

Bei der Ravensburger Kunstnacht am Freitag, 28. September, können Kunstfreunde von 18 bis 23 Uhr Werke genießen. Rund 40 teilnehmende Galerien, Ateliers, das Kunstmuseum und besondere Ausstellungsorte öffnen ihre Türen, um zeitgenössische Kunst zu präsentieren.

Eröffnet wird die Kunstnacht um 17.30 Uhr im Atelier im Glashaus der Künstlerin Barbara Ehrmann, Mühlbruckstraße 24, durch Ersten Bürgermeister Simon Blümcke. Der Eröffnungsort wurde aus aktuellem Anlass ausgewählt – nämlich der Auszeichnung des Kulturpreises 2018 für Barbara Ehrmann als Hauptpreis (gemeinsam mit Peter Pux als Förderpreis).

Zwei Shuttle-Busse verkehren

Blaue Leuchtstoffröhren, über die ganze Stadt verteilt, weisen den Weg zu den unterschiedlichen Orten, an denen es Kunst zu entdecken gibt. Hier treffen sich Künstler, Kunstbegeisterte und interessierte Besucher. Zwei Shuttle-Busse (Fahrtrichtung Nord und Süd) fahren die etwas außenliegenden Ausstellungsorte an. Die Shuttle-Busse fahren jede halbe Stunde, ab 18.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Kino „Die Burg“ ab. Der Bus ist mit Kunstnacht-Button kostenlos. Dieser berechtigt auch zum Eintritt der Ausstellungen. Der Button ist für 2 Euro am Abend selbst an allen Ausstellungsorten, sowie im Vorverkauf ab Dienstag, 18. September, bei der Tourist Information und im Kunstmuseum erhältlich.

In diesem Jahr nicht mit dabei ist die Kirche St. Jodok. Die Baumaßnahmen nach dem Brand dauern laut Mitteilung länger als gedacht. Jedoch gebe die neu renovierte Kirche „Freiraum“ im nächsten Jahr wieder künstlerische Einblicke. Neu in diesem Jahr ist als Ausstellungsort unter anderem das Neue Rathaus in der Seestraße 9 mit der Ausstellung „In allem Ende liegt ein Anfang“. Zu sehen sind Momentaufnahmen aus Bezner-Hallen und Weissenauer Bleiche von Fotografen des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins.

Desweiteren sind in der Innenstadt folgende Ateliers, Galerien, Locations mit dabei: Landgericht, Seniorentreff, Räuberhöhle, Kunstmuseum Ravensburg, Galerie 21.06, der Obertorturm, Anna Rahm – mit Büchern unterwegs , mara Frauensache, Bacchus, Figurentheater, Mehrgenerationenhaus Gänsbühl, RIVA Bar & Essen, Bauwagen des Welfengymnasiums, Mediationszentrum Ravensburg, Galerie roß+rosen, Galerie Inez, artbox, Büro für Gestaltung, Vermöbelt.

Mit dem Shuttle-Bus in Richtung Südstadt erreicht werden: Showroom, Karin Volz, Atelier Barbara Ehrmann, Club Douala, Farben Sigel GmbH, Kunsthalle Ravensburg, GIC Galerie in der Caritas, Haus am Mehlsack, Neues Rathaus.

Ein weiterer Shuttle-Bus in Richtung Nordstadt fährt die Besucher zu den Ausstellungsorten Arkade, Casagranda Foto, Kunstschule Schraf, Hebammerei, Atelier Farbspuren, Neuer Ravensburger Kunstverein (NRVK), Schule für Gestaltung und Inklusives Atelier, Autohaus Schuhbauer und Kantine. Zum Uli-Schuh-Showroom in Mariatal fährt ein eigener Shuttle-Bus ab der Haltestelle „Die Burg“ (im Halbstunden-Takt ab 18 Uhr).