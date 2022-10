„Kunstfenster“ kommen auch nach Ravensburg und Friedrichshafen

Zum 45-jährigen Bestehen zeigt die Kunststiftung Baden-Württemberg Werke von zehn Stipendiaten in zehn Städten in Baden-Württemberg auf ausgewählten Plakatwänden. Zu sehen sind diese „Kunstfenster“ auch in Ravensburg und Friedrichshafen. Laut Pressemitteilung überschreitet die Ausstellung „Kunstfenster“ institutionelle Grenzen und geht in den öffentlichen Raum. Die Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und Film setzen sich unter anderem mit den Themen Identität, Körper, Arbeit und digitaler Technik auseinander und spiegeln die Vielfalt der durch die Kunststiftung geförderten Künstler wider. Plakatwände fungieren üblicherweise als Werbeträger. Für die Ausstellung „Kunstfenster“ hingegen dienen sie als Bildträger für die bildende Kunst und geben wie eine Art Fenster Einblicke in aktuelle Tendenzen in der Kunst für ein allgemeines Publikum: an Straßenkreuzungen, mitten im Industriegebiet oder auf Bahnsteigen. Inf Ravensburg und Friedrichshafen sind die „Kunstfenster“ vom 6. bis 22. November zu sehen.