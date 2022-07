Kunstaktion in der Innenstadt

In den vergangenen Wochen haben Schülerinnen und Schüler des Welfen-Gymnasiums Ravensburg zusammen mit ihren Kunstlehrerin Uli Schubert und Michael Köpf zwei spielerische Straßenkunst-Aktionen in der Ravensburger Innenstadt gestaltet. Das teilte das Kulturamt Ravensburg in einer Pressemitteilung mit. Nach dem Stadttor an der Bauhütte waren dies die beiden nächsten Aktionen der diesjährigen Pop up! Kunst im Stadtraum unter dem Motto "Let's play"

Mit einem selbstentworfenen Hüpfspiel wurde die Grüne-Turm Straße bunt gestaltet. In der Adlerstraße wurde innerhalb der Projektwoche eine Videospiellandschaft gestaltet. Verschiedene Motive aus Computerspielen der Vergangenheit wurden als Pixel-Figuren auf das Knochensteinpflaster aufgebracht. Beide Aktionen sind temporär angelegt, das heißt, dass die Straßenkunst-Bilder spätestens im Herbst wieder verschwunden sein werden.

Als nächste Aktion wird am 2. August um 17 Uhr das Turmzimmer im Grünen-Turm am Frauentor eröffnet. Hierfür sucht das Projektteam noch Mitspieler. Es soll laut Kulturamt ein Raum der Kreativität, der musischen Bereicherung, der Spiele, der Freude und vor allem der Neugier sein. Interessierte können eine E-Mail an die Projektkoordinatorin anja_holzinger@yahoo.de senden.