Kunst zum Mitmachen im Grünen Turm

Der Ravensburg-Weingartener Kunstverein betreibt derzeit eine „Galerie auf Zeit“ am nördlichen Marienplatz. Sie befindet sich in den ehemaligen Räumen des Blumenladens „Grün am Turm“.

Dort bietet für die Adventszeit Vorstandsmitglied Diana Hessenthaler eine Mitmach-Aktion für Kinder und Erwachsene an, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Idee: Jeder kann seine persönlich wichtigsten, nicht kaufbaren Werte auf einer Papiertüte gestalten. Die fertigen Tüten werden vom Verein mit LED-Lichterketten ausgestattet und ab 5. Dezember im Schaufenster am Holzmarkt als Rauminstallation ausgestellt. Sie sollen so zu einer besinnlich-weihnachtlichen Stimmung in der Adventszeit beitragen.

Papiertüten zum Bemalen und Gestalten können am Samstag, 14. November, zwischen 12 und 14 Uhr vor der Galerie abgeholt werden. Die Rücknahme der fertig gestalteten Tüten erfolgt am Samstag, 28. November, zwischen 13 und 15 Uhr an gleicher Stelle. Bitte auf dem Boden mit Namen und, wenn ein Verkauf möglich ist, mit Preis versehen. Weitere Informationen unter www.ravensburger-kunstverein.de