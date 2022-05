Zu einer besonderen Vernissage laden die Liebenauer Arbeitswelten zusammen mit der Arche Ravensburg im Rahmen der diesjährigen Inklusionstage Ravensburg ein. Am Montag, 9. Mai, beginnt um 18 Uhr im Foyer des Bildungs-Begegnungs-Förderzentrum KuBiQu in der Parkstraße 40 ein die Veranstaltung. Um vorherige Anmeldung bis Freitag, 6. Mai, wird gebeten bei andrea.striedacher@stiftung-liebenau.de oder per Telefon 0751 / 36 63 39 32 FOTO: Stiftung Liebenau