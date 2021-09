Der traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt in der Ravensburger Unterstadt findet dieses Jahr am Samstag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 26. September, von 11 bis 17 Uhr rund um die Kirche St. Jodok statt.

Auf dem Markt gibt es viel zu bestaunen, auszuprobieren, zum Mitnehmen und Mitmachen. Ausschließlich handgefertigte Unikate, zahlreiche kreative Arbeiten und kunsthandwerkliche Produkte stehen zur Auswahl. „Wir freuen uns dieses Jahr auf ein erweitertes Marktgelände und zahlreiche Kooperationen mit den Einzelhändlern in der Unterstadt“, erklärt Patricia della Monica, Abteilungsleiterin vom Stadtmarketing Ravensburg, dazu.

Am Samstag erzählt die Ravensburger Geschichtenerzählerin Ute Geuder ab 13, 14 und 15 Uhr für je 20 Minuten ihr Programm „Nasreddin im Hamam“ in dem Geschäft Hamamaniac in der Eisenbahnstraße 9. Danach findet ab 17 Uhr der Ausklang beim traditionellen „Summer Groove“ mit Musik im Café nero in der Eisenbahnstraße 11 statt.