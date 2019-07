Kunst- und Handwerkermarkt in der Ravensburger Unterstadt

Heute ist Kunst- und Handwerkermarkt in der Unterstadt mit rund 50 Ausstellern. Von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt es viel zu bestaunen, auszuprobieren und zum Mitnehmen. Ausschließlich handgefertigte Unikate, zahlreiche kreative Arbeiten und kunsthandwerkliche Produkte stehen zur Auswahl. Das Kinderprogramm mit selber töpfern und Bilder gestalten findet an der St. Jodokskirche statt. Veranstalter ist die Initiative Ravensburg, also die Stadtverwaltung Ravensburg und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo).