Kunst und Golf im Einklang mit der Natur

Der Künstler Markus Meyer ist seit vielen Jahren mit seinen Metallskulpturen in der Region präsent. Nun hat er in einer Kooperation mit dem Golfclub Ravensburg eine Skulptur aus alten Golfschlägern erstellt. Der Präsident des Golfclubs, Hugo Adler, bat die Mitglieder des Golfclubs dem Kunstschaffenden dafür ihre ausgedienten Golfschläger zur Verfügung zu stellen. Noch bis 22. August sind die Skulpturen auf dem Golfplatz in Ravensburg zu sehen.

Der Skulpturengarten bei der Gartenbaufirma Müller hat Markus wesentlich mitinitiiert und gestaltet. Dort ist sozusagen sein Außenatelier. Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender des Ravensburg-Weingartner Kunstvereins und Gründungsmitglied bei der Künstlergruppe KG See, die rund um den Bodensee aktiv ist. Auch bei vielen Aktionen rund um die Räuberhöhle ist Markus mit seinen Werken präsent. Er selber nennt sich laut Pressemitteilung nicht Bildhauer, sondern Skulpteur. Metall, Schneiden, Schweißen und Dinge neu zusammensetzten, sind seine Leidenschaft. Er ist ein Sammler, ein Suchender, ein Findender. Altmetalle, Brennschneideteile, Räderschrott und mechanische Trümmerteile sind Dinge nach denen er Ausschau hält.