Kunst so weit das Auge reicht

Zahlreiche Besucher haben sich am Freitagabend von der Ravensburger Kunstnacht 2019 beeindrucken lassen. Sie wurde im gut besuchten Kreativzentrum in der Kapuzinerstraße durch Kulturamtsleiterin Verena Müller eröffnet. Erster Bürgermeister Simon Blümcke sei noch in Stuttgart gewesen, habe aber zugesagt, später hinzuzustoßen.

23 Veranstaltungsorte zeigten in der ganzen Stadt Kunst verschiedener Art. So hatten die Besucher die Möglichkeit, sich bis 23 Uhr Malereien, Fotografien und Skulpturen unterschiedlicher Künstler und Stilrichtungen, aber auch Figurenspiel-Vorführungen anzusehen. Bei Musik und Bild-Ton-Performances gab es mancherorts auch was auf die Ohren. Wer nicht zu Fuß gehen wollte, der nutzte wie in den Vorjahren die Gelegenheit, mit dem Shuttle-Bus zu den weiter außerhalb liegenden Ausstellungsorten zu gelangen.