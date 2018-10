„Kunst ohne Publikum“ in Ravesnburg eröffnet mit Konzeptkünstler Kuba Falkowski

Wenn Kuba Falkowski am Freitag, 19. Oktober, am Flughafen Memmingen ankommen wird, fängt er noch auf der Gangway an zu tanzen. Und damit wird er während seines einwöchigen Aufenthaltes in Ravensburg nicht mehr aufhören. „Wohin auch immer ich mich bewege, werde ich tanzen statt zu gehen“, ist das Motto des polnischen Konzeptkünstlers. Falkowski ist der erste Gast, der im Rahmen des neuen Programms „Kunst ohne Publikum“ des Neuen Ravensburger Kunstvereins nach Ravensburg kommt. Der Verein hat dafür gezielt Künstler eingeladen, die außerhalb gängiger Kunsträume und ohne vorbereitetes Publikum arbeiten. Wer Falkowski live erleben möchte, kann bis Freitag, 26. Oktober, in der Ravensburger Innenstadt Ausschau nach ihm halten. Seine Arbeit und seine Erfahrungen stellt er am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Kunstverein in der Möttelinstrasse vor. Der Eintritt ist frei.