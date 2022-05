Kunst AG stellt Bilder aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Thema Komposition Frühling fand am 29. April eine Ausstellung im Kapuziner Kunstzentrum in Ravensburg statt. Zu diesem Thema fertigte jeder Teilnehmer der Kunst AG individuelle Collagen an. Organisiert wurde die AG von drei Schülerinnen des Welfen- und Spohn-Gymnasiums. Bei der Ausarbeitung der Kunstwerke wurden zwei Bereiche thematisiert: Wie eine Collage mit Wachs erstellt werden kann und wie analog hergestellte Bilder mithilfe von Farbe integriert werden können. Die entstandenen Werke wurden anschließend im Welfen-Gymnasium aufgehängt, wo sie noch für einige Zeit zu sehen sind. Foto: Kunst AG