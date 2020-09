Kundin trägt keinen Mundschutz, will Geschäft nicht verlassen und belügt Polizisten

Trotz entsprechender Hinweise hat sich eine 38-jährige Frau am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz mit ihren Kindern in einem Geschäft am Ravensburger Marienplatz aufgehalten. Auch der Aufforderung durch die Geschäftsleitung, eine entsprechende Maske aufzusetzen, kam die Frau nicht nach, wie die Polizei mitteilt.

Falsche Adresse mitgeteilt

Diese wurde gerufen, nachdem die 38-Jährige den Laden nicht verlassen wollte. Den Polizisten sagte sie, ein ärztliches Attest zur Befreiung des Mund-Nasen-Schutzes zu besitzen, führte dieses jedoch nicht mit und zeigte dieses erst nach mehrmaliger Aufforderung auf ihrem Handy vor.

Als die Polizisten die Frau baten, sich auszuweisen, händigte die 38-Jährige einen Fahrzeugschein aus. Nachdem sie auf ausdrückliches Nachfragen der Polizisten, ob die Adresse stimme, dies bejahte, stellte sich heraus, dass die Betroffene falsche Angaben zu ihrer Anschrift gemacht hatte. Die Frau wurde deswegen angezeigt.