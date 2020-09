Kunde verfolgt und übergibt Ladendieb

In der Ravensburger Oberstadt ist am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Wäscheladen ein Ladendieb von einem aufmerksamen Kunden verfolgt und laut Polizeibericht im Anschluss der Polizei übergeben worden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie bei dem 32-Jährigen nicht nur Ware aus dem Wäscheladen auffanden. Der Dieb hatte noch weitere gestohlene Kleidung und Dekorationsartikel im Wert von mehreren Hundert Euro bei sich. Hinweise auf die gestohlenen Artikel, die bisher nicht zugeordnet werden konnten, erhofft sich das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333.